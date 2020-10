Nie pomogła unijna interwencja, Czyngis Chan wpłynie na sporne wody. "Zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa"

W ciągu najbliższych 10 dni turecki statek Oruc Reis przeprowadzi badania sejsmiczne we wschodniej część Morza Śródziemnego - poinformowała w niedzielę Ankara. Na spornych wodach, w pobliżu greckich wysp, mają także pojawić się dwa inne tureckie statki Ataman i Czyngis Chan.

Pojawienie się z powrotem tureckich statków we wschodniej części Morza Śródziemnego prawdopodobnie doprowadzi do wznowienia napięć między Turcją i Grecją i może postawić pod znakiem zapytania rozmowy między obydwoma krajami w sprawie zażegania sporu, na które w zeszłym tygodniu umówili się ministrowie spraw zagranicznych obu krajów.

Oruc Reis na początku września przebywał na wodach w pobliżu greckich wysp, po czym wrócił do Turcji, gdzie miał zostać poddany pracom serwisowym. Ankara zapowiadała jednak powrót jednostki do działań badawczych i nie zmieniła zdania nawet po szczycie UE na początku tego miesiąca, na którym postanowiono, że Unia może ukarać Turcję w przypadku jej dalszych działań, prowadzących do eskalacji sporu.