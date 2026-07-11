Świat Wołodymyr Zełenski o ofiarach zbrodni wołyńskiej: potrzebna jest pełna prawda Oprac. Mikołaj Stępień |

Nawrocki o spotkaniu z Zełenskim: nie udało się rozwiązać kwestii historycznych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/@ZelenskyyUa

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"Potrzebna jest pełna prawda i chrześcijańskie upamiętnienie poległych. Nie wolno nam też zapominać, że obecnie, w naszych czasach, Ukraina i Polska stoją w obliczu jednego wspólnego zagrożenia – śmiertelnego zagrożenia dla naszej niepodległości, dla naszych państw, dla każdego miasta, dla każdej wsi, a zagrożenie to nazywa się Rosją. Mówiąc o tym, co było, nie możemy podważać przyszłości naszych narodów – przyszłości Ukrainy, Polski, przyszłości całej naszej Europy" - napisał w sobotę Wołodymyr Zełenski na platformie X.

Prezydent przypomniał, że każdego roku w tym dniu Polska i Ukraina oddają hołd pamięci ofiar - cywilów, którzy zginęli podczas II wojny światowej na Wołyniu. Szef państwa dodał, że w sobotę przedstawiciele władz ukraińskich wzięli udział we wspólnych modlitwach wraz z przedstawicielami władz polskich.

"Ukraina dokłada starań, by rzetelnie ustalić fakty dotyczące osób zamordowanych w tamtych latach: tam, gdzie znajdowały się wioski i gdzie zginęli ludzie, prowadzone są prace poszukiwawcze. Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tych działań. Już za dwa dni rozpoczną się prace ekshumacyjne na terenie wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka" - zaznaczył Zełenski.

Every year on this day, Poland and Ukraine honor the memory of people – civilians – who were killed in Volyn during the Second World War. Today, representatives of the Ukrainian state took part in joint prayer services alongside representatives of the Polish state – both here in… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2026 Rozwiń

Obchody 83. rocznicy rzezi wołyńskiej

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Upamiętnia on rocznicę tzw. krwawej niedzieli 11 lipca 1943 roku, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej.

Podczas uroczystości w Ołyce z udziałem przedstawicieli ukraińskich władz byli obecni wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i charge d'affaires Polski w Ukrainie Piotr Łukasiewicz. Ukrainę reprezentowali szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Ołeksandr Ałfiorow oraz wiceminister kultury Iwan Werbycki.

Według polskich historyków w lipcu 1943 roku oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Łącznie od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło według badaczy ponad 100 tysięcy Polaków. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.

Historyczny spór o UPA między Polską a Ukrainą

UPA pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich z powodu kwestii historycznych, w tym upamiętniania Ukraińskiej Powstańczej Armii i związanych z nią postaci. Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA.

Decyzja ta spotkała się z krytyką w Polsce. Negatywnie ocenili ją m.in. premier Donald Tusk, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, resort dyplomacji, a prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Orderu Orła Białego zrzekło się także trzech byłych prezydentów Ukrainy, a inne polskie odznaczenia państwowe zwrócili m.in. szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow i szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha

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