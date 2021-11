Spór o połowy po brexicie. Zatrzymany we Francji trawler wraca do kraju

Brytyjski trawler Cornelis Gert Jan, który w zeszły czwartek został zatrzymany przez francuskie władze w związku ze sporem o prawa do połowów po brexicie, został w środę zwolniony i wieczorem opuścił port w Hawrze. Sprawa nie jest jeszcze zamknięta, bo kapitan trawlera Jondy Ward w sierpniu przyszłego roku ma się stawić przed sądem - chyba, że zarzuty zostaną do tego czasu wycofane.

Brytyjski trawler został w środę zwolniony i wieczorem opuścił port w Hawrze. Zadowolenie z wypuszczenia zarejestrowanej w Szkocji łodzi Cornelis Gert Jan wyraził jej właściciel, firma Macduff Shellfish, oraz brytyjska ambasador we Francji Menna Rawlings. "Cieszę się słysząc, że Cornelis może swobodnie opuścić Hawr, a Brytyjczycy na pokładzie wracają do domu dziś wieczorem" - napisała na Twitterze.

Zatrzymanie brytyjskiego trawlera

Francuskie władze zatrzymały łódź w zeszły czwartek, twierdząc, że nie ma ona licencji do połowów, czemu właściciel stanowczo zaprzeczał. Do zatrzymania doszło następnego dnia po tym, jak Francja zagroziła zablokowaniem niektórych portów dla brytyjskich łodzi i zaostrzeniem kontroli brytyjskich łodzi i ciężarówek, jeśli do 2 listopada nie zostanie rozwiązany spór o licencje dla 55 francuskich kutrów, których właściciele - jak wyjaśnia Londyn - nie mogli udowodnić historii połowów na wodach wokół wyspy Jersey.