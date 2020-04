Chiny wykorzystują pandemię w sporze o Morze Południowochińskie

Pekin wykorzystuje trwającą pandemię do potwierdzenia swoich roszczeń na Morzu Południowochińskim. Wywołuje to coraz bardziej solidarną reakcję państw Azji Południowo-Wschodniej. Sytuację ocenili analitycy.

Zatopienie wietnamskiego kutra

Wietnam i Filipiny wyraziły w tym tygodniu sprzeciw wobec żądań terytorialnych Pekinu na Morzu Południowochińskim. Władze w Manili udzieliły poparcia rządowi w Hanoi po tym, gdy należąca do Chin jednostka zatopiła tam wietnamski kuter rybacki. Filipińskie służby dyplomatyczne wezwały do unikania takich incydentów dla dobra trwających między Chinami i państwami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) rozmów na temat kodeksu postępowania na spornym akwenie.

Po sporach dyplomatycznych z Malezją, eskalacji z Indonezją i incydencie z udziałem filipińskich rybaków, które rozegrały się w ostatnich miesiącach, 2 kwietnia chiński okręt straży przybrzeżnej uderzył i zatopił wietnamski kuter, o czym informowały wietnamskie władze. Chińskie MSZ przedstawiło wersję wypadków, w której to wietnamska jednostka uderzyła w chiński okręt, co zakończyło się jej zatonięciem. Załoga została na wiele godzin aresztowana. Zarówno Chiny, jak i Wietnam uważają Wyspy Paracelskie, w rejonie których doszło do zatonięcia, za swoją własność, choć od 1974 roku to władze w Pekinie sprawują nad nimi kontrolę.

Spór o Morze Południowochińskie

Pracownik naukowy Instytutu Studiów nad Azją Południowo-Wschodnią im. Yusofa Ishaka w Singapurze, Le Hong Hiep ocenił w rozmowie z dziennikiem "South China Morning Post", że tego typu wydarzenia, do których dochodziło już wcześniej, będą się powtarzały. "To właśnie powód, dla którego potrzebny jest kodeks postępowania" - powiedział. Prace nad dokumentem trwają od 2011 roku.

Portal Asia Times zauważył, że trwająca pandemia COVID-19 przeszkodziła władzom w Hanoi w wypracowaniu w sprawie Morza Południowochińskiego wspólnego stanowiska ASEAN, któremu w tym roku Wietnam przewodniczy. Z kolei Chiny wykorzystują kryzys jako okazję do wzmocnienia swoich roszczeń. 30 marca Wietnam wysłał jednak do ONZ notę dyplomatyczną, w której sprzeciwia się chińskim żądaniom, dołączając do Filipin i Malezji, które zrobiły to w poprzednich miesiącach. Zdaniem analityków otwiera to drogę do podjęcia dalszych kroków prawnych przez Stałym Trybunałem Arbitrażowym w Hadze.