Wysłuchanie stron w sprawie nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej. Unijny trybunał podał termin

Polska przesłała w czwartek do Trybunału odpowiedź w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o środki tymczasowe - zawieszenie nieuznawanej przez polski Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej. Rząd polski zaapelował do TSUE o odrzucenie wniosku KE w sprawie środków tymczasowych. Ponadto zwrócił się do Trybunału o przesłuchanie w charakterze świadków sędziów Izby Dyscyplinarnej.