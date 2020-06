Kolejna odsłona napięć między Koreami. Północ szykuje się do "dystrybucji ulotek na dużą skalę"

Korea Północna przygotowuje się do wysyłania ulotek propagandowych za swoją południową granicę, w których potępia północnokoreańskich uciekinierów i Koreę Południową - przekazały północnokoreańskie media. To kolejna odsłona dwustronnych napięć na Półwyspie Koreańskim.

"Wściekli obywatele Korei Północnej w całym kraju aktywnie posuwają się do przodu z przygotowaniami do rozpoczęcia na dużą skalę dystrybucji ulotek" - podała północnokoreańska agencja informacyjna KCNA.

Zaczęło się od dwóch grup uciekinierów

We wtorek, po serii krytycznych komunikatów pod adresem Seulu, Korea Północna wysadziła w powietrze biuro łącznikowe obu krajów w Kaesongu. Pjongjang ogłosił, że wyśle żołnierzy do nieczynnego wspólnego kompleksu przemysłowego w mieście Kaesong oraz do wspólnego ośrodka turystycznego w Górach Diamentowych (Kumgang). Reżim odrzucił złożoną przez Seul propozycję rozmów w tej sprawie.