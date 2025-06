Musk wyraża skruchę, Trump komentuje

Prezydent Trump: jestem bardzo rozczarowany Elonem Muskiem Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W środę prezydent USA Donald Trump przyznał, że wyrażenie skruchy przez miliardera Elona Muska było "bardzo miłe". - Pomyślałem, że to było bardzo miłe, że to zrobił - powiedział Trump w rozmowie telefonicznej z gazetą "New York Post".

Musk napisał wcześniej, że żałuje swoich niektórych postów z ubiegłego tygodnia na temat prezydenta, gdyż posunął się w nich "za daleko". Nie sprecyzował, które wpisy miał na myśli. Trump nie ujawnił z kolei, czy zamierza puścić w niepamięć spór z miliarderem.

Dowiedz się więcej: Trump o narkotykach Muska i swojej tesli

Spór Musk-Trump

W ubiegłym tygodniu doszło do ostrej wymiany zdań między Trumpem a Muskiem, który niedawno zakończył pracę dla Białego Domu jako szef Departamentu Wydajności Rządu (DOGE). Musk nazwał prezydencki projekt ustawy budżetowej "paskudztwem", poparł wezwanie do impeachmentu, a nawet napisał, że nazwisko Trumpa pojawia się w aktach Jeffreya Epsteina, finansisty oskarżonego o handel nieletnimi dziewczętami i ich molestowanie seksualne.

Trump z kolei mówił, że jest "bardzo rozczarowany" swoim byłym bliskim doradcą. Ocenił, że Musk "oszalał" i zasugerował, że może zakończyć kontrakty zawarte między amerykańskim rządem i firmami Muska.