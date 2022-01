Unia Europejska kieruje sprawę przeciwko Chinom do WTO. Powodem działania Pekinu wobec Litwy

Unia Europejska skierowała do Światowej Organizacji Handlu sprawę przeciwko Chinom - poinformował w Brukseli wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. Chodzi o dyskryminujące praktyki handlowe Pekinu wobec Litwy, stanowiące odwet za otwarcie w Wilnie biura przedstawicielstwa Tajwanu.

"Wszczęcie sprawy w ramach WTO nie jest krokiem, który przychodzi nam łatwo. Jednak po wielokrotnych nieudanych próbach dwustronnego rozwiązania problemu nie widzimy innego wyjścia niż zwrócenie się do WTO o konsultacje ugodowe z Chinami. UE jest zdeterminowana, by działać jednomyślnie i szybko przeciwdziałać środkom naruszającym zasady WTO, które zagrażają integralności naszego jednolitego rynku. Równolegle kontynuujemy nasze wysiłki dyplomatyczne, aby załagodzić sytuację" - poinformował Dombrovskis.

Odwet Pekinu za otwarcie tajwańskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie

W ciągu ostatnich tygodni Komisja Europejska zgromadziła dowody na istnienie różnych rodzajów chińskich ograniczeń. Obejmują one odmowę odprawy celnej towarów litewskich, odrzucenie wniosków importowych z Litwy oraz wywieranie nacisku na firmy unijne działające poza innymi państwami członkowskimi UE, by usuwały litewskie elementy ze swoich łańcuchów dostaw przy eksporcie do Chin.