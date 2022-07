Prezydent Ukrainy wniósł do parlamentu projekt ustawy o specjalnym statusie obywateli Polski w Ukrainie

czytaj dalej

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 138 dni. Jeśli rosyjskie siły utrzymają taką intensywność ostrzałów na Ukrainie, to można zakładać, że zasoby starych sowieckich pocisków rakietowych wystarczą im do końca tego roku - ocenił w poniedziałek ukraiński ekspert wojskowy Ołeksandr Koczetkow. Lojalny wobec Kijowa doradca szefa władz obwodu chersońskiego Serhij Chłań oznajmił w poniedziałek, że rosyjskie wojska szykują się do walk ulicznych w okupowanym mieście Chersoń. Samorządowiec potwierdził tym samym doniesienia o planowanej ukraińskiej kontrofensywie na południu kraju. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.