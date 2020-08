Utknęli na maleńkiej wyspie. Uratował ich napis SOS na plaży

Mikronezyjskich marynarzy znaleziono w dobrym stanie i bez obrażeń w niedzielę. Zaginęli trzy dni wcześniej, gdy w ich siedmiometrowej łodzi zabrakło paliwa, co skutkowało zboczeniem z kursu. W efekcie mężczyźni nie zdołali pokonać 42 kilometrów podróży z Pulawat do atoli Pulap. Zamiast tego znaleźli się na wyspie Pikelot, prawie 200 kilometrów na zachód od miejsca, z którego wyruszyli.

Poszukiwania prowadzili Amerykanie z pobliskiej wyspy Guam oraz Australijczycy z okrętu HMAS Canberra, który był w drodze na Hawaje na manewry morskie, kiedy wezwano go do pomocy w poszukiwaniach. To właśnie Australijczycy z pokładu śmigłowca zauważyli zrobiony na plaży napis SOS i udzielili rozbitkom pomocy. Do domu zabrał ich później mikronezyjski patrolowiec.