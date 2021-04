"Ci ludzie mogli zostać uratowani, ale wszystkie władze świadomie pozwoliły im zginąć"

Poszukiwanie zaginionych pasażerów łodzi trwa od środy, kiedy zgłoszony został wypadek. Jak podała SOS Mediterranee, na Morzu Śródziemnym panowały wtedy skrajnie trudne warunki, a wysokość fal dochodziła do 6 metrów.

Francuska organizacja, która zajmuje się ratowaniem migrantów na morzu, wspólnie ze statkami handlowymi oraz samolotem unijnej agencji Frontex, odnalazła łącznie 10 ciał ofiar wypadku oraz gumową łódź, którą próbowali pokonać morze w drodze do Europy. Na jej pokładzie miało przebywać około 130 osób.

Najczęstsza trasa przeprawy

Według szacunków ONZ, w 2021 roku podczas prób przepraw przez Morze Śródziemne zginęło 391 osób. Morski szlak prowadzący od Libii lub Tunezji do Włoch jest najczęstszą trasą przeprawy migrantów. W ten sposób do Europy dotarło w tym roku ok. 8,5 tysięcy migrantów pokonujących Morze Śródziemne.