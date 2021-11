Aktywistka Sophie Petronin, uratowana z niewoli dżihadystów, ponownie zaginęła

Sophie Petronin, założycielka organizacji pomocowej w Mali, uwolniona z niewoli dżihadystów w październiku 2020 roku, ponownie zaginęła w tym kraju - podały malijskie służby. Według stacji BFM TV Francuzka wiosną nielegalnie przedostała się do Mali, by poszukiwać swojej adoptowanej córki.

Sophie Petronin wróciła do Mali wraz z synem pod pretekstem wyjazdu na wakacje do Senegalu. Wcześniej władze w Bamako odmówiły wydania jej wizy. Adoptowana córka Francuzki, Zeinabou, pozostała w Mali, gdy Petronin wróciła do ojczyzny po uwolnieniu z rąk islamistów - przekazała stacja BFM TV.