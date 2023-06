Jedna trzecia młodych Niemców uważa stosowanie przemocy wobec kobiet za akceptowalne. "Mamy duży problem"

Aż 33 procent respondentów jest zdania, że okazjonalne uderzenie partnerki w trakcie kłótni jest "w porządku". Więcej niż co trzeci ankietowany przyznał również, że w przeszłości zdarzyło mu się "zaatakować kobietę, by zaszczepić w niej szacunek" - podaje Plan International Germany.

Wyniki sondażu wywołały oburzenie. - Jeśli jedna trzecia ankietowanych mężczyzn uważa przemoc wobec kobiet za "akceptowalną", to mamy duży problem. Najwyraźniej w wychowaniu niektórych młodych mężczyzn wiele poszło nie tak - ocenił, cytowany przez portal Regional Heute, lider frakcji poselskiej CDU i Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Friedrich Merz. "Nic nie usprawiedliwia przemocy. To niedopuszczalne, że znaczna liczba młodych ludzi uważa przemoc wobec kobiet za akceptowalną" - napisał na Twitterze poseł Marco Buschmann.

52 procent ankietowanych mężczyzn uważa, że to do nich należy obowiązek zarabiania pieniędzy, a zadaniem ich partnerek jest dbanie o prace domowe. W związku z tym jedynie 41 procent badanych wzięłoby urlop rodzicielski na dłużej niż kilka tygodni. Dodatkowo, więcej niż co trzeci uczestnik, chciałby, by jego partnerka odłożyła na bok własne ambicje, by wspierać go w realizacji jego celów. Z powyższym nie zgadzają się uczestniczki badania - ponad dwie trzecie ankietowanych kobiet opowiedziało się za równością partnerów w związku i ich obowiązków.