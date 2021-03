Gdy doszło do wybuchu, restauracja była pełna ludzi. "Trudno sobie wyobrazić, jak potężna była ta eksplozja"

W Mogadiszu doszło w piątek do samobójczego zamachu bombowego. Policja poinformowała, że zginęło co najmniej 21 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych. Władze podkreślają, że ofiar może być więcej. Do ataku przyznała się somalijska organizacja terrorystyczna Al-Szabab.