Spór o morski obszar zasobny w ropę. Wyrok na korzyść Somalii

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął na korzyść Somalii terytorialny spór o obszar morski położony na Oceanie Indyjskim. Chodzi o 100 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium należącego dotąd do Kenii. Obszar uważany jest za zasobny w ropę naftową i gaz.

Najwyższy sąd ONZ przychylił się we wtorek do pozwu Somalii wniesionego w 2014 roku. Sprawa dotyczyła sporu o ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych obszaru morskiego, do którego prawa roszczą sobie oba kraje. Wyrok jest prawomocny. Apelacja nie jest możliwa.