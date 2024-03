Masowiec MV Ruen pływający pod maltańską banderą został porwany przez somalijskich piratów w grudniu 2023 roku. "Indyjska marynarka wojenna z powodzeniem przeprowadziła operację przejęcia statku wykorzystywanego przez piratów jako baza do ataków na inne statki i schwytała 35 piratów. Jego załoga jest bezpieczna" - przekazał rząd Somalii .

"Statek został przechwycony przez okręt wojenny indyjskiej marynarki wojennej w piątek. Piraci otworzyli ogień do okrętu, który podjął działania zgodnie z prawem międzynarodowym, w samoobronie i przeciwdziałaniu piractwu, przy użyciu minimalnej siły niezbędnej do zneutralizowania zagrożenia piratów dla żeglugi i marynarzy" - podały władze.

W akcji wziął udział, należący do Marynarki Wojennej Indii, niszczyciel rakietowy INS Kolkata. "#INSKolkata, w ciągu ostatnich 40 godzin, dzięki skoordynowanym działaniom skutecznie osaczył i zmusiła wszystkich 35 piratów do poddania się i zapewnił bezpieczną ewakuację 17 członków załogi wieczorem #16Mar 24 ze statku bez żadnych obrażeń" - czytamy we wpisie w serwisie X rzecznika Marynarki Wojennej Indii i tamtejszego ministerstwa obrony.