Były prezydent wraca na urząd głowy państwa Somalii

Wybory prezydenckie w Somalii

W pierwszej turze głosowania wzięło udział 36 kandydatów, z których czterech przeszło do drugiej tury. Ponieważ w drugiej turze żaden z kandydatów nie uzyskał co najmniej dwóch trzecich głosów z 328 uprawnionych do głosowania, przystąpiono do trzeciej tury, w której Mohamud zwyciężył zwykłą większością głosów.