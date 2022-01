Eksplozja przed domem rzecznika somalijskiego rządu w Mogadiszu

Rzecznik somalijskiego rządu został ranny w eksplozji, do której doszło w niedzielę przed jego domem w stolicy kraju, Mogadiszu - donosi agencja Reutera. Podejrzewa się, że atak przeprowadził zamachowiec-samobójca.

Do wybuchu doszło przed domem rzecznika somalijskiego rządu Mohameda Ibrahima Moalimuu. Na miejscu zdarzenia obecny jest fotograf agencji Reutera. Relacjonował, że widział ludzkie szczątki, rozrzucone po ziemi. Bilans ofiar śmiertelnych i rannych nie jest jeszcze znany.

Jak donosi Reuters, Moalimuu został przewieziony do szpitala.

Nie jest jasne, kto stoi za atakiem. Somalijska Narodowa Agencja Informacyjna podaje, że przeprowadził go zamachowiec-samobójca. Na razie nikt nie przyznał się do zamachu.

Kraj pogrążony w przemocy

Radykalna islamistyczna organizacja terrorystyczna Al-Shabab kontroluje część obszarów rolniczych Somalii i stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań stojących na drodze do zakończenia trwającego już trzy dekady konfliktu.

W środę ta powiązana z Al-Kaidą organizacja przyznała się do przeprowadzenia zamachu bombowego w pobliżu szkoły w stolicy Somalii Mogadiszu. Świadcząca w Somalii usługi pogotowia firma Amin informowała o pięciu zabitych i co najmniej 15 rannych, których po wybuchu przewieziono do szpitala.