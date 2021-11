Eksplozja samochodu pułapki w Mogadiszu. Atak wymierzony w konwój ONZ

W stolicy Somalii, Mogadiszu, doszło do eksplozji samochodu pułapki. Zamach samobójczy wymierzony był w konwój ONZ. Zginęło co najmniej osiem osób - podaje agencja Reutera, powołując się na miejscowe władze. Do ataku przyznała się powiązana z Al-Kaidą organizacja Al-Szabab.