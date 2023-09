Kto w Europie oddycha najgorszym powietrzem? Polska w niechlubnej czołówce

W środę brytyjski "Guardian" zaprezentował wyniki nowej analizy dotyczącej jakości powietrza w Europie. We współpracy z naukowcami z holenderskiego Uniwersytetu w Utrechcie i Szwajcarskiego Instytutu Zdrowia Tropikalnego i Publicznego zebrano dane z ponad 1,4 tys. stacji monitorujących poziom smogu na kontynencie oraz przyjrzano się zdjęciom satelitarnym. Uzyskany obraz sytuacji pokazuje, że 98 proc. Europejczyków mieszka w miejscach, w których poziom zanieczyszczeń jest szczególnie niebezpieczny i przekracza wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ).

Zanieczyszczenia powietrza w Europie

Ogółem, najgorsza sytuacja na Starym Kontynencie panuje w jego wschodniej części oraz we Włoszech. Autorzy podsumowali, że niemal wszyscy obywatele siedmiu krajów Europy Wschodniej - Serbii, Rumunii, Albanii, Macedonii Płn., Polski, Słowacji i Węgier - mieszkają na obszarach, które dwukrotnie przekraczają wytyczne WHO. W Niemczech z podobnym poziomem smogu mierzą się trzy czwarte obywateli, w Hiszpanii 49 proc., a we Francji 37 proc. Łącznie prawie 30 mln Europejczyków mieszka zaś na obszarach, gdzie poziom PM2.5 jest co najmniej czterokrotnie wyższy niż wytyczne WHO.