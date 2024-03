Hannah Gutierrez-Reed, odpowiedzialna za broń palną na planie filmu "Rust", jest winna nieumyślnego spowodowania śmierci autorki zdjęć Halyny Hutchins - orzekła w środę ława przysięgłych sądu w Nowym Meksyku. Kobiecie grozi do półtora roku więzienia i pięć tysięcy dolarów grzywny. W lipcu odbędzie się proces aktora Aleca Baldwina, który śmiertelnie postrzelił operatorkę.

"Nie okazała żadnych emocji"

- Gutierrez-Reed nie okazała żadnych emocji, gdy przewodniczący ławy przysięgłych odczytywał werdykty. Zdjęła naszyjnik, zanim funkcjonariusz służby więziennej zabrał ją do aresztu. Sędzia zarządziła umieszczenie jej w areszcie do czasu wydania wyroku - relacjonowała NBC.

Zarzuty prokurator

Zdaniem obrońcy oskarżonej Jasona Bowlesa, prokuratorzy nie udowodnili ponad wszelką wątpliwość odpowiedzialności jego klientki za wniesienie na plan ostrej amunicji. Argumentował, że to Baldwin był ostatecznie odpowiedzialny za śmierć Hutchins. Twierdził też, że wina leży gdzie indziej, a Gutierrez-Reed wykorzystuje się jako kozła ofiarnego.

"Gutierrez-Reed nie mogła przewidzieć, co zrobi Baldwin"

Prawnik kwestionował sposób, w jaki ostra amunicja dostała się na plan i zarzucił, że zespół produkcyjny filmu stworzył "chaotyczne i niebezpieczne środowisko", w którym Gutierrez-Reed znalazła się w "naprawdę trudnych warunkach". W jego opinii to Baldwin nie przestrzegał zdroworozsądkowych zasad bezpieczeństwa na planie, gdy trzymał broń i zachował się nieprzewidywalnie, gdy celował w Hutchins.

- Gutierrez-Reed nie mogła przewidzieć, co zrobi Baldwin. Tego nie było w scenariuszu, to było nie do przewidzenia. Za niedopatrzenia związane z bezpieczeństwem odpowiadało kierownictwo, a nie Hannah – stwierdził adwokat.