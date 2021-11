Kostiumografka "Rust" o warunkach pracy na planie

"Już nigdy nie chcę stracić kogoś, kogo kocham" - napisała kostiumografka filmu "Rust" Terese Magpale Davis, której wpis opublikował aktor Alec Baldwin. Davis odniosła się do doniesień i komentarzy wokół bezpieczeństwa na planie westernu. Zapewniła, że będzie walczyć o poprawę warunków, jednak zaprzeczała, jakoby ekipa była przepracowana. Broniła przy tym producentów filmu. "Nie są to producenci, którzy widzą nas jako chodzące dolary" - podkreśliła.

Szeryf hrabstwa Santa Fe Adan Mendoza niedawno sygnalizował, że nie wszystkie osoby związane ze sprawą są chętne do współpracy przy śledztwie . Mendoza wcześniej wspominał, że przed tragicznym zdarzeniem na planie panowała "beztroska atmosfera", jeśli chodzi o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa.

"Producenci (..) pracowali z nami bez odpoczynku"

Dalej zwróciła uwagę na producentów filmu. "Producenci, którzy rzekomo nie dbali o ekipę, pracowali z nami bez odpoczynku. To byli najbardziej otwarci, ciepli ludzie, z jakimi kiedykolwiek pracowałam. Wysłuchali wątpliwości wszystkich i wzięli je pod uwagę. Nawet dranie z pionu operatorów zostali wysłuchani. Dostawali to, czego chcieli" - wspomniała.

O wściekłości i złamanym sercu. "Ale nie zacznę robić tego, co wszyscy"

"Moja przyjaciółka nie żyje. Czy jestem z tego powodu zła? Jestem. Ale nie zacznę robić tego, co wszyscy i twierdzić, że on nie przejmował się bezpieczeństwem" - oświadczyła.

Kostiumografka: producenci to ludzie

Davis napisała, że rozmawiała z producentami, dlaczego nie bronią się przed "rażąco fałszywymi oskarżeniami". "W odpowiedzi usłyszałam, że chcą, aby cała uwaga była skupiona na Halynie. Chcieli dać nam czas na żałobę i regenerację. Powiedzieli, że jeszcze będzie czas na obronę ich reputacji i że nie jest ważne, aby robić to teraz. Mówili, że ważne teraz jest to, aby ekipa dobrze się czuła" - napisała.

"Nie są to producenci, którzy widzą nas jako chodzące dolary. Opiekowali się nami w trakcie wspólnej pracy. Nadal dzwonią aby sprawdzić, co u nas. Nadal odbiorą telefon od każdego z nas. Oni są ludźmi" - opisała.

Davis zapewniła, że zrobi wszystko, aby poprawić warunki pracy na planie. "Uczestniczyłam w dwóch wypadkach samochodowych przez przepracowanie. Wiem, jak to jest. Ale w tym wypadku to nie było to" - zaznaczyła.

"W imieniu Halyny będę walczyć o polepszenie warunków pracy przy używaniu broni na planie. Będę walczyć o to, by już nigdy nie użyto na planie prawdziwej broni palnej. Będę walczyć o to, by osoby odpowiedzialne za broń kierowały się wyższymi standardami, skoro nasze życie jest w ich rękach" - zapewniła kostiumografka.