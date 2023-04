Zarzuty dla Aleca Baldwina wycofane. Co się wydarzyło od czasu śmierci operatorki Halyny Hutchins

Miesiąc po tym, jak powołana do zbadania sprawy śmierci na planie "Rust" prokurator Andrea Reeb zrezygnowała z prowadzenia śledztwa, zarzuty karne wobec Aleca Baldwina zostały wycofane. Poinformowali o tym 20 kwietnia prawnicy aktora. "Jesteśmy zadowoleni z decyzji o umorzeniu sprawy przeciwko Alecowi Baldwinowi, i zachęcamy do porządnego śledztwa w sprawie faktów i okoliczności tego tragicznego wypadku" - napisali w oświadczeniu cytowanym przez media.

W sprawie śmierci operatorki Halyny Hutchins zaczyna się więc kolejny rozdział, już bez Baldwina w roli głównej. Co się wydarzyło do tej pory? Przypominamy kalendarium zdarzeń.

21 października 2021 r. Wypadek na planie "Rust"

21 października na planie westernu "Rust" w stanie Nowy Meksyk w USA doszło do tragedii. Aktor Alec Baldwin śmiertelnie postrzelił operatorkę Halynę Hutchins i zranił reżysera filmu Joela Souzę, który musiał być hospitalizowany. Według wstępnych ustaleń policji doszło do wypadku. Prace nad filmem zostały wstrzymane.

27 października 2021 r. Szeryf przedstawia pierwsze ustalenia

Szeryf hrabstwa Santa Fe Adam Mendoza przekazał, że dwóch członków ekipy filmowej - asystent reżysera i rusznikarz - miało w rękach broń, z której zastrzelono Hutchins, zanim broń trafiła w ręce Aleca Baldwina. - Wszystkie trzy osoby współpracują ze śledczymi i złożyły swoje oświadczenia - poinformował szeryf. Dodał, że policja zabezpieczyła na miejscu zdarzenia około 600 dowodów, w tym trzy sztuki broni palnej i około 500 sztuk amunicji. Zabezpieczono też broń, z której oddano śmiertelny strzał i łuskę po pocisku, który wyjęto z ramienia rannego reżysera. Jak przekazał szeryf, wśród 500 zabezpieczonych sztuk amunicji znajdowała się "mieszanka ślepaków, atrap i tego, co uważamy za prawdziwe naboje". Dodał, że na planie panowała "beztroska atmosfera", jeśli chodzi o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa.

Prokurator okręgowa Mary Carmack-Altwies powiedziała, że śledztwo jest dopiero na początkowym etapie. - Jeśli ustalenia, dowody i prawo pozwolą na postawienie zarzutów, wtedy wniosę oskarżenie - zastrzegła. Zaznaczyła, że do tej pory nikt nie został aresztowany ani oskarżony w sprawie.

3 listopada 2021 r. Postrzelenie operatorki skutkiem sabotażu?

Prawnicy podkreślili, że ich klientka załadowała broń dla Aleca Baldwina amunicją z pudełka z atrapami nabojów i nie wie, skąd w pistolecie mógł znaleźć się ostry nabój. - Zakładamy, że ktoś musiał włożyć ostrą amunicję do tego pudełka. Jeśli się nad tym zastanowić, to osoba, która włożyła ostrą amunicję do pudełka z atrapami nabojów, musiała chcieć sabotować kręcenie zdjęć - powiedział jeden z prawników, Jason Bowles.