Policja uzyskała nakaz przeszukania telefonu Aleca Baldwina po tragedii na planie filmu "Rust"

Jak ustaliła agencja Reutera – dwa tygodnie po tym, jak prokurator nadzorujący śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia operatorki Halyny Hitchins na planie filmu "Rust" stwierdził, że niektórzy ludzie, którzy mieli do czynienia z bronią, mogą się spotkać z zarzutami kryminalnymi - do sądu w Santa Fe (stan Nowy Meksyk) złożony został nakaz przeszukania i towarzyszące mu oświadczenie .

Zgodnie z dokumentami, nakaz upoważnił śledczych do przejęcia telefonu firmy Apple aktora Aleca Baldwina w celu zbadania wiadomości tekstowych, korespondencji e-mail, komunikacji w sieciach społecznościowych, aktywności przeglądarki i innych informacji przechowywanych na urządzeniu.

Śledcza z biura szeryfa Alexandria Hancock powiedziała w oświadczeniu pod przysięgą, że starała się o nakaz sądowy nakazujący Baldwinowi oddanie telefonu po tym, jak zażądała go od aktora i jego adwokata na zasadzie dobrowolności, ale "została poinstruowana, że musi uzyskać nakaz".

Baldwin udzielił wywiadu po tragedii na planie filmu "Rust"

Aktor mówił o tragedii na planie filmu w rozmowie ze stacją ABC.- Gdybym czuł się odpowiedzialny, zabiłbym się - powiedział. Dodał, że nie wie, kto zawinił, "ale wiem, że to nie ja".

Jak pisze Reuters, Baldwin był mocno krytykowany za to, że osobiście nie sprawdził broni przed kręceniem sceny, podczas której doszło do tragedii. W trakcie wywiadu aktor przekonywał, że nie było to jego zadaniem. Zabytkowy colt kaliber .45 wręczył mu w czasie próby asystent reżysera Dave Halls. Zeznał później, że nie wiedział, iż jest załadowany ostrą amunicją.