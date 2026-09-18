Co brat Diany usłyszał od księcia Karola po jej śmierci? "Brzmiał jakby wygrał na loterii"
Premierę książki "Swan Song" ("Łabędzi śpiew") Charlesa Spencera zaplanowano na przyszły tydzień. Jednak jej fragmenty, publikowane na łamach dziennika "Daily Mail", już wywołują ożywioną dyskusję na Wyspach. W najnowszym z nich ponownie poruszony został bolesny moment związany ze śmiercią księżnej.
Charles Spencer opisał w nich jak zapamiętał rozmowę telefoniczną, jaką przeprowadził z ówczesnym księciem tuż po tym, jak dowiedział się o wypadku samochodowym 36-letniej siostry w 1997 roku. "W przeciwieństwie do innych moich rozmówców, oszołomionych, ledwo mogących wykrztusić kondolencje czy słowa wsparcia, on brzmiał, jak gdyby był w euforycznym nastroju [giddily elated] - jakby wygrał na loterii" - czytamy we fragmencie przytaczanym przez BBC.
Książę miał mu wówczas powiedzieć, że informację o śmierci matki przekazał synom tego samego dnia wczesnym rankiem.
Kolejne fragmenty książki brata księżnej Diany
"Z perspektywy czasu podejrzewam, że pierwszą myślą księcia było to, iż wydarzenie to może otworzyć mu drogę do małżeństwa z kobietą, którą kochał, zamiast skupiania się na stracie tej, której nie kochał" - to kolejny fragment, cytowany przez agencję Reuters.
Para rozwiodła się 1996 roku. Reuters przypomina wywiad dla BBC, w którym Diana powiedziała, iz "w tym małżeństwie było nas troje, więc było nieco tłoczno", odnosząc się w ten sposób do relacji Karola z Camillą Parker Bowles - obecnie królową Kamilą, z którą ożenił się w 2005 roku.
Publikowane fragmenty skomentował były rzecznik królowej Elżbiety II. Dickie Arbiter określił je w programie BBC Newsnight mianem "bredni" wspominając, że monarcha był wówczas "zdruzgotany", a opisywane przez Spencera zachowanie "nie leży w jego naturze".
Jennie Bond, komentatorka spraw rodziny królewskiej oceniła w programie BBC Breakfast, że "nie ma powodu, by nie wierzyć, że [Charles Spencer] tak właśnie zapamiętał te wydarzenia, ale każda rozmowa i każda historia mają zazwyczaj dwie strony".
Pałac Buckingham reaguje
Choć najnowsze doniesienia nie spotkały się z reakcją Pałacu Buckingham, to dzień wcześniej pojawiło się zdecydowane oświadczenie dotyczące wcześniej publikowanych fragmentów. Brat zmarłej księżnej przypisywał ówczesnemu księciu Karolowi kontrowersyjne słowa, jakie miały paść przed jej pogrzebem. "Możesz być spokojny, wkrótce o niej zapomnimy" - miał usłyszeć przez telefon.
"Choć z zasady nie komentujemy książek, Jego Wysokość zdaje sobie sprawę, że ból po stracie siostry może wpłynąć na osąd sytuacji i zaciemniać wspomnienia w sposób niezrozumiały dla innych, nawet wiele lat po takiej stracie" - przekazał rzecznik pałacu w oświadczeniu cytowanym przez BBC.
Redagował AM