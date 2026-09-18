Świat Co brat Diany usłyszał od księcia Karola po jej śmierci? "Brzmiał jakby wygrał na loterii" Oprac. Ewa Żebrowska |

Księżna Diana na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

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Premierę książki "Swan Song" ("Łabędzi śpiew") Charlesa Spencera zaplanowano na przyszły tydzień. Jednak jej fragmenty, publikowane na łamach dziennika "Daily Mail", już wywołują ożywioną dyskusję na Wyspach. W najnowszym z nich ponownie poruszony został bolesny moment związany ze śmiercią księżnej.

Charles Spencer opisał w nich jak zapamiętał rozmowę telefoniczną, jaką przeprowadził z ówczesnym księciem tuż po tym, jak dowiedział się o wypadku samochodowym 36-letniej siostry w 1997 roku. "W przeciwieństwie do innych moich rozmówców, oszołomionych, ledwo mogących wykrztusić kondolencje czy słowa wsparcia, on brzmiał, jak gdyby był w euforycznym nastroju [giddily elated] - jakby wygrał na loterii" - czytamy we fragmencie przytaczanym przez BBC.

Książę miał mu wówczas powiedzieć, że informację o śmierci matki przekazał synom tego samego dnia wczesnym rankiem.

Książę Karol i księżna Diana Źródło zdjęcia: Getty Images

Kolejne fragmenty książki brata księżnej Diany

"Z perspektywy czasu podejrzewam, że pierwszą myślą księcia było to, iż wydarzenie to może otworzyć mu drogę do małżeństwa z kobietą, którą kochał, zamiast skupiania się na stracie tej, której nie kochał" - to kolejny fragment, cytowany przez agencję Reuters.

Para rozwiodła się 1996 roku. Reuters przypomina wywiad dla BBC, w którym Diana powiedziała, iz "w tym małżeństwie było nas troje, więc było nieco tłoczno", odnosząc się w ten sposób do relacji Karola z Camillą Parker Bowles - obecnie królową Kamilą, z którą ożenił się w 2005 roku.

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Księżna Diana z synami. Księciem Williamem i Harrym (18 lipca 1986) Źródło zdjęcia: Tim Graham Photo Library via Getty Images

Publikowane fragmenty skomentował były rzecznik królowej Elżbiety II. Dickie Arbiter określił je w programie BBC Newsnight mianem "bredni" wspominając, że monarcha był wówczas "zdruzgotany", a opisywane przez Spencera zachowanie "nie leży w jego naturze".

Jennie Bond, komentatorka spraw rodziny królewskiej oceniła w programie BBC Breakfast, że "nie ma powodu, by nie wierzyć, że [Charles Spencer] tak właśnie zapamiętał te wydarzenia, ale każda rozmowa i każda historia mają zazwyczaj dwie strony".

Pałac Buckingham reaguje

Choć najnowsze doniesienia nie spotkały się z reakcją Pałacu Buckingham, to dzień wcześniej pojawiło się zdecydowane oświadczenie dotyczące wcześniej publikowanych fragmentów. Brat zmarłej księżnej przypisywał ówczesnemu księciu Karolowi kontrowersyjne słowa, jakie miały paść przed jej pogrzebem. "Możesz być spokojny, wkrótce o niej zapomnimy" - miał usłyszeć przez telefon.

"Choć z zasady nie komentujemy książek, Jego Wysokość zdaje sobie sprawę, że ból po stracie siostry może wpłynąć na osąd sytuacji i zaciemniać wspomnienia w sposób niezrozumiały dla innych, nawet wiele lat po takiej stracie" - przekazał rzecznik pałacu w oświadczeniu cytowanym przez BBC.

Always an amazing moment for an author to receive a printed copy of their new book for the first time - particularly on this occasion, with ‘Swan Song’ being my most personal work by some distance. At the end of the day, it’s a brother’s tribute to an extraordinary sister. pic.twitter.com/XBG2ZHmEhg — Charles Spencer (@cspencer1508) September 11, 2026 Rozwiń

Redagował AM