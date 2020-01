Wysłannik USA: jeżeli następca Sulejmaniego pójdzie tą samą drogą, podzieli jego los

W wywiadzie dla arabskojęzycznej gazety "Asharq al-Awsat" specjalny wysłannik USA do spraw Iranu Brian Hook ostrzegł, że jeżeli następca zabitego w amerykańskim ataku Kasema Sulejmaniego generał Esmail Ghaani będzie postępował tak jak poprzednik, może się spodziewać takiego samego losu - pisze agencja Reutera.

Generał Kasem Sulejmani zginął w nocy z 2 na 3 stycznia w ostrzale przeprowadzonym za pomocą amerykańskiego drona na lotnisku w Bagdadzie. Jego śmierć doprowadziła do wzrostu napięcia w regionie, którego ujściem był przeprowadzony kilka dni później ostrzał baz na terenie Iraku.

USA grożą następcy Sulejmaniego

"Jeśli Esmail Ghani będzie szedł drogą zabijania Amerykanów, musi liczyć się z tym, że spotka go taki sam los (jak Kasema Sulejmaniego - red.)" - powiedział specjalny wysłannik USA ds. Iranu Brian Hook w wywiadzie dla arabskojęzycznego dziennika "Asharq al-Awsat'.

- To nie jest nowe ostrzeżenie. Prezydent zapowiadał, że zawsze odpowie stanowczo, by chronić amerykańskich interesów - powiedział Hook. Jego zdaniem "reżim w Teheranie zdaje sobie już sprawę, że nie można atakować Amerykanów i nie ponieść za to konsekwencji".