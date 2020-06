Premier Kanady klęczał przez osiem minut i 46 sekund, oddając hołd George'owi Floydowi

George Floyd, 46-letni Afroamerykanin, zmarł 25 maja w Minneapolis, gdy w czasie zatrzymania za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym 20-dolarowym banknotem policjant przygniótł go do ziemi i przez prawie dziewięć minut klęczał na jego szyi. Floyd nie był uzbrojony. Na wideo słychać, jak skarżył się, że nie może oddychać. Pojawienie się w sieci tego nagrania wywołało demonstracje i zamieszki, które ogarnęły całe Stany Zjednoczone. Protesty organizowane są też w innych krajach, między innymi w Kanadzie.

Justin Trudeau na manifestacji w Ottawie

Następnie ottawska manifestacja ruszyła ulicami miasta do punktu, gdzie zaplanowano kolejne wystąpienia aktywistów ruchów antyrasistowskich. Trudeau odłączył się wtedy od grupy i wrócił do budynku parlamentu - poinformowali obecni na miejscu dziennikarze.

W demonstracji uczestniczyli też parlamentarzyści oraz dwóch ministrów: obrony Harjit Sajjan oraz do spraw rodziny Ahmed Hussen. Dziennikarze rozmawiali z Hussenem, który urodził się w Somalii i podkreślał, że "kiedy ludzie mówią, iż życie ludzi o czarnym kolorze skóry ma znaczenie, to nie mówią, że życie innych ludzi nie ma znaczenia. Mówią natomiast, że życie czarnych także ma znaczenie".

Jeszcze rano, kiedy dziennikarze pytali Trudeau, czy weźmie udział w manifestacji, premier mówił, że Kanadyjczycy demonstrują w pokoju, by doprowadzić do zmian i dodał, że spodziewa się, że w manifestacjach wezmą udział tysiące Kanadyjczyków.

Dotychczas Trudeau pytany o sytuację w USA i brutalność policji podkreślał, że jak wszyscy obserwuje wydarzenia po śmierci Floyda z uwagą i wewnętrznym wzburzeniem. Kiedy we wtorek poproszono go o skomentowanie propozycji prezydenta USA Donalda Trumpa, by użyć wojska w związku z niepokojami, Trudeau przez 21 sekund milczał, jak policzyli obserwujący transmitowaną konferencję prasową, zanim odniósł się do problemu rasizmu, także w Kanadzie.