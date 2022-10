Jako pierwszy poinformował o śmierci Elżbiety II. Prezenter BBC opowiedział o kulisach tamtego dnia

Huw Edwards to prezenter i dziennikarz, który jako pierwszy poinformował brytyjskich widzów o śmierci królowej Elżbiety II. Miesiąc po pogrzebie monarchini zdecydował się opowiedzieć o atmosferze panującej w studiu w chwili, kiedy do redakcji dotarła wiadomość o jej odejściu.

O śmierci królowej Elżbiety 61-letni Huw Edwards poinformował na antenie BBC o godzinie 18.30 (19.30 czasu polskiego) 8 września. - To BBC z Londynu. Pałac Buckingham ogłosił śmierć Jej Wysokości królowej Elżbiety II . Pałac wydał oświadczenie: "Królowa zmarła w Balmoral dziś po południu. Król i Królowa Małżonka pozostaną dziś wieczorem w Balmoral, a jutro wrócą do Londynu". Telewizja BBC nadaje program specjalny na temat śmierci Jej Wysokości królowej - powiedział wówczas Edwards.

Edwards o odejściu królowej: "Koniec pewnej ery"

- Byłem smutny. To był koniec pewnej ery w brytyjskiej historii - wspomina Edwards. Sposób, w jaki poinformował widzów o śmierci królowej, spotkał się z licznymi pochwałami. Niektórzy widzowie wręcz komentowali, że dziennikarz zasłużył na tytuł szlachecki. Edwards w ostatniej rozmowie odniósł się do tych sugestii, mówiąc, że ten pomysł "wprawia go w zakłopotanie".

We wcześniejszej rozmowie z "The Sunday Times" Edwards wspominał, że w dniu śmierci Elżbiety II zgubił telefon, przez co "spanikowani redaktorzy" nie mogli się z nim skontaktować, kiedy do mediów zaczęły trafiać doniesienia o niepokojącym stanie zdrowia monarchini. Dopiero gdy o godzinie 13:00 dotarł do fryzjera, przekazano mu wiadomość od syna, który kazał mu niezwłocznie udać się do pracy.