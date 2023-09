Policja publikuje nowe zdjęcia 10-letniej Sary. Apeluje o przekazywanie wszelkich informacji o dziewczynce

Dwa niepublikowane dotąd zdjęcia Sary pojawiły się w piątkowym komunikacie na stronie policji angielskiego hrabstwa Surrey. Według służb dziewczynka mogła być widziana w podobnych ubraniach w miesiącach poprzedzających jej śmierć. Jak wyjaśnił detektyw Mark Chapman, policja udostępniła fotografie "w nadziei, że skłoni w ten sposób więcej osób, które znały Sarę i jej rodzinę, do zgłoszenia się". Służbom zależy na zgromadzeniu informacji, które pomogą w ustaleniu, jak wyglądały ostatnie miesiące życia 10-latki.

– Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy już się z nami skontaktowali i chciałbym podkreślić, że każda informacja, bez względu na to, jak mało znacząca może się wydawać, jest analizowana przez zespół dochodzeniowy – zaznaczył Chapman. Jak dodał informacje można przekazać policji za pośrednictwem strony internetowej i telefonicznie lub – w razie chęci zachowania anonimowości – poprzez organizację Crimestoppers.

Ciało 10-letniej Sary znaleziono w jej domu

Ciało 10-letniej Sary odnaleziono 10 sierpnia w domu w mieście Woking (hrabstwo Surrey). Jak stwierdzono, na ciele zmarłej widoczne były "wielokrotne i rozległe obrażenia", które prawdopodobnie powstawały przez dłuższy czas. Od początku śledztwa w związku ze śmiercią dziecka poszukiwane były trzy osoby, które wyjechały do Islamabadu, zanim zwłoki zostały odkryte - ojciec dziewczynki Urfan Sh., jego 29-letnia partnerka oraz jego 28-letni brat. Cała trójka została aresztowana w ubiegłą środę wieczorem na lotnisku Gatwick w Londynie, po powrocie z Pakistanu do Wielkiej Brytanii. "Dwaj mężczyźni w wieku 41 i 28 lat oraz kobieta w wieku 29 lat zostali aresztowani pod zarzutem morderstwa po opuszczeniu pokładu samolotu lecącego z Dubaju. Obecnie przebywają w areszcie i zostaną przesłuchani w odpowiednim czasie" - poinformowała wówczas policja hrabstwa Surrey. Według BBC podejrzani staną przed sądem we wrześniu 2024 roku.