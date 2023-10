Śmierć 10-letniej Sary. Policja i państwowe agencje pod lupą

Brytyjskie służby zostaną poddane kontroli w związku ze śmiercią 10-letniej Sary. Sprawdzone mają być agencje, które miały do czynienia z rodziną dziewczynki. Ciało dziewczynki odnaleziono w sierpniu w jej domu. Zarzuty w sprawie postawiono jej ojcu, macosze i wujowi.

Zgodnie z informacjami podanymi przez brytyjskie media, Partnerstwo Na Rzecz Ochrony Dzieci w hrabstwie Surrey (SSCP) przyjrzy się pracy wszystkich służb, które miały do czynienia z rodziną zmarłej Sary. Eksperci skontrolują działania pracowników policji, służby zdrowia, opieki społecznej i edukacji. Ciało 10-latki odnaleziono w jej domu w mieście Woking 10 sierpnia. O zabójstwo dziecka oskarżani są jej ojciec Urfan Sh., macocha i wujek.

Przegląd pracy służb po śmierci 10-letniej Sary

"W imieniu SSCP chciałbym wyrazić moje najszczersze kondolencje wszystkim, którzy znali i troszczyli się o Sarę. W związku z tragiczną śmiercią Sary w Woking mogę potwierdzić, że przeprowadzony zostanie Lokalny Przegląd Praktyk W Zakresie Ochrony Dzieci (LCSPR)" - przekazał Derek Benson, przewodniczący SSCP. Zaznaczył, że przegląd będzie prowadzony w sposób niezależny i że może zająć sporo czasu. "Ustalenia nie będą mogły być opublikowane przez SSCP, dopóki partnerstwo nie upewni się, że zrobienie tego nie wpłynie na jakiekolwiek przyszłe procedury prawne" - dodał. BBC zauważa, że celem przeprowadzania takiego przeglądu jest to, by służby mogły wyciągnąć wnioski na temat sposobu, w jaki pracują, by zapewniać bezpieczeństwo innym dzieciom.