Służby bezpieczeństwa przyznały się do ataku na most Krymski i pokazały nagranie

Ukraińskie służby bezpieczeństwa udostępniły stacji CNN nagranie ukazujące atak na most Krymski, do którego doszło 17 lipca. Tym samym SBU po raz pierwszy otwarcie przyznała się do przeprowadzenia tej operacji. W ataku użyto eksperymentalnego drona morskiego.

Do ataku doszło 17 lipca 2023 roku. Most został poważnie uszkodzony po raz drugi. Według rosyjskich władz w ataku zginęło dwóch cywilów. 18 lipca przywrócono ruch na jednym pasie mostu. Rosjanie zapowiedzieli, że remont przeprawy potrwa prawdopodobnie do jesieni. Sytuacja ta, jak oceniają eksperci, będzie wpływać na logistykę armii rosyjskiej na południu Ukrainy.

Nagranie z ataku

Szef SBU Wasyl Maliuk powiedział stacji CNN, że dron, który został użyty w ataku - zwany "Sea Baby" - był wynikiem miesięcy prac, które rozpoczęto tuż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Drony powierzchniowe są unikalnym wynalazkiem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy – podkreślił. - Żadna z prywatnych firm nie jest zaangażowana (w ich produkcję - red.). Za pomocą tych dronów przeprowadziliśmy ostatnio udane trafienie mostu Krymskiego, dużego okrętu szturmowego Olengorskij Gorniak i tankowca SIG - poinformował Maliuk w rozmowie z amerykańską stacją.

SBU dostarczyła CNN wideo z lipcowego ataku. Widać na nim ekran pilota kierującego dronem na chwilę przed tym, jak Sea Baby, uzbrojone w 850 kilogramów materiałów wybuchowych, uderzy w jeden z betonowych filarów mostu. Źródła w ukraińskich służbach dostarczyły też stacji CNN dwa nagrania, na których widać moment uderzenia jednego z dronów w drogowy odcinek mostu. Na wideo widać następnie, jak po około pięciu minutach z przeciwnego kierunku kolejny dron uderza w odcinek kolejowy i dochodzi do wybuchu.

CNN zwraca uwagę, że był to kolejny już atak na ten ważny strategicznie most, łączący anektowany przez Rosjan Krym z kontynentalną częścią Rosji. "Atak ten pokazał, jak trudno bronić jedynego niezależnego rosyjskiego połączenia z półwyspem" - pisze stacja.

Most Krymski - znaczenie

Most Krymski, zwany też mostem Kerczeńskim, w 2018 roku został uroczyście otwarty przez rosyjskiego przywódcę Władimira Putina. Jest to jedyne połączenie drogowe i kolejowe łączące nielegalnie zajęty przez Rosjan Półwysep Krymski z terytorium Rosji. Z tego powodu most ma dla Rosji olbrzymie znaczenie logistyczne, ale też polityczne i propagandowe.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku stał się główną drogą transportu wojsk i zaopatrzenia dla rosyjskich oddziałów atakujących Ukrainę od południa.

