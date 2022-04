Służba Bezpieczeństwa Ukrainy: Rosjanie ostrzelali rosyjską miejscowość Klimowo, oskarżyli Ukraińców

Rosjanie oskarżyli stronę ukraińską o atak na miejscowość Klimowo w rosyjskim obwodzie briańskim, którego sami dokonali - podała w piątek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Opublikowała nagranie, które - jak poinformowano - jest przechwyconą rozmową rosyjskiego żołnierza. - To nasi nawalają w Klimowo - mówi męski głos, który - według strony ukraińskiej - należy do rosyjskiego wojskowego.

W opublikowanym nagraniu - które według SBU ma być przechwyconą rozmową rosyjskiego żołnierza z żoną - męski głos mówi, że "to nasi nawalają" w Klimowo. I wyjaśnia, że chodzi o to, by pokazać, że "niby to Ukraińcy prowokują".