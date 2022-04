Słowo "makronić" w języku ukraińskim. Nawiązanie do postawy Emmanuela Macrona

W ukraińskiej przestrzeni publicznej coraz częściej pojawia się słowo "makronić". Takie zachowanie ma odnosić się do sytuacji, w której tworzy się wrażenie, że coś mocno przeżywamy, a tak naprawdę nie robimy nic, co mogłoby rozwiązać dany problem.

"Definicja: "Odnosi się do sytuacji, w której tworzymy wrażenie, iż coś mocno przeżywamy (staramy się to wyraźnie pokazywać), lecz zasadniczo nie robimy nic, co mogłoby rozwiązać dany problem" - napisał.

Określenie "makronić" to nawiązanie do postawy francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona. Gospodarz Pałacu Elizejskiego od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę kilkukrotnie rozmawiał z Władimirem Putinem i miał przekonywać go do zakończenia działań zbrojnych, jednak bez większych efektów.