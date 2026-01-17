Logo strona główna
Słowenia wysyła żołnierzy na Grenlandię

Grenlandia, zdjęcie poglądowe
Masowe protesty w Kopenhadze w obronie Grenlandii
Dwóch oficerów słoweńskich sił zbrojnych uda się na Grenlandię. Mają wziąć udział w planowaniu i realizacji międzynarodowych ćwiczeń wojskowych pod dowództwem Danii.

Informację o wysłaniu dwóch oficerów na Grenlandie podał słoweński resort obrony. Według portalu informacyjnego N1 obaj oficerowie mogą udać się na Grenlandię w najbliższych dniach.

Słoweńskie media dodały, że w uzasadnieniu decyzji rządu zaznaczono, że Grenlandia jest uznawana w koncepcji strategicznej NATO za obszar strategiczny. To sprawia, że wyspa jest częścią wspólnej obrony Sojuszu.

W uzasadnieniu stwierdzono również, że jeśli w trakcie planowania ćwiczeń zajdzie potrzeba większego zaangażowania potencjału słoweńskich sił zbrojnych, rząd podejmie w tej sprawie osobną decyzję.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald J. Trump
Wojna Trumpa. "Uparty osioł" i "głupiec"
BIZNES
Donald Trump
"Osobista cecha" i "kopanie leżących". Trump "postanowił znowu zagrać na Zełenskim"
Radosław Sikorski
Sikorski: ambasador sprawdzi, czy nie ma potrzeby założenia konsulatu na Grenlandii
Polska

Ćwiczenia wojskowe na Grenlandii

Dotychczas o wysłaniu swoich żołnierzy na Grenlandię w celach szkoleniowych (w różnej liczbie: od jednego do kilkunastu oficerów) poinformowały między innymi Estonia, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Holandia, Francja i Finlandia. Wezmą oni udział w ćwiczeniach Operation Arctic Endurance.

Donald Trump w ostatnim czasie wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii, należącej formalnie do Danii, przez Stany Zjednoczone. Spekulował między innymi, że jeśli USA nie przejmą kontroli nad wyspą, zrobią to Chiny albo Rosja. W niedawnym wywiadzie dla "New York Timesa" powiedział, że USA mogą być zmuszone do "wyboru" między Grenlandią a NATO.

W piątek prezydent USA powiedział, że może wprowadzić cła na towary z państw, które będą się sprzeciwiać pozyskaniu Grenlandii przez Stany Zjednoczone.

OGLĄDAJ: "Poważne pęknięcie" w łonie Zachodu. "Nikt nie wie, czym to się skończy"
pc

"Poważne pęknięcie" w łonie Zachodu. "Nikt nie wie, czym to się skończy"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Ida Marie Odgaard

SłoweniaGrenlandiaUSADaniaNATOArktyka
