"Jesteśmy całkowicie odcięci od świata". Na Słowenii woda ustępuje, osuwiska ziemi głównym zagrożeniem

Z powodu osuwisk ekipy ratownicze mają problemy w dotarciu do wielu miejscowości. Najpoważniejsza sytuacja jest w Korošce, w dolinie rzeki Meža i w Dravogradzie, gdzie większość dróg pozostaje zamknięta z powodu osuwisk. - Jesteśmy całkowicie odcięci od świata - powiedział burmistrz Dravogradu Anton Preskavec, cytowany przez STA.

Największa klęska żywiołowa w historii

Premier Robert Golob oraz prezydent Natasza Pirc Musar oceniają, że to największa klęska żywiołowa w historii niepodległej Słowenii. Wstępne szacunki mówią o stratach przekraczających koszt 500 milionów euro. W przypadku małych przedsiębiorstw mówi się o szkodach znacznie przewyższających 250 milionów euro. Premier Golob podziękował w niedzielę przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen za pomoc zaoferowaną przez Komisję Europejską. Rząd Słowenii postanowił w sobotę zwrócić się do KE o pomoc z unijnego Funduszu Solidarności po tym, gdy dwie trzecie kraju zostało dotknięte przez powodzie. - To silny wyraz europejskiej solidarności i wspólnoty, który bardzo doceniamy - powiedział szef słoweńskiego rządu, cytowany przez STA. Jak przekazała minister spraw zagranicznych Słowenii Tanja Fajon, przewodnicząca Komisji Europejskiej ma w najbliższych dniach odwiedzić dotknięty powodziami kraj.