Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
"Akty dywersji o charakterze terrorystycznym" na kolei
"Akty dywersji o charakterze terrorystycznym" na kolei
Świat

Pociąg uderzył w przedmioty na torach. To kolejny incydent na kolei w Słowenii

slowenia
Pociąg najechał na przedmioty na torach i zatrzymał się na stacji Żalec
Źródło: Google Earth
Pociąg pasażerski zderzył się w Słowenii z ułożonymi na torach przedmiotami - poinformowała dyrekcja Kolei Słoweńskich. Według niej doszło do sabotażu. To kolejne w ostatnich tygodniach tego typu zdarzenie w tym kraju.

Do incydentu doszło nad ranem na linii Celje-Velenje. Skład najechał na ułożone na szlaku konary drzew, meble ogrodowe i rower, po czym zatrzymał się na stacji Żalec. Miejsce zdarzenia zabezpieczyła policja, która prowadzi śledztwo w sprawie "przestępstwa polegającego na narażeniu transportu publicznego na niebezpieczeństwo poprzez niebezpieczne działanie lub użycie niebezpiecznych środków".

Elektryczny zespół trakcyjny został wyłączony z eksploatacji, a na linii uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny.

"To zaplanowana próba wyrządzenia krzywdy innym ludziom"

W oświadczeniu dla mediów dyrektor do spraw przewozów pasażerskich Kolei Słoweńskich Miha Butara wyraził przekonanie, że zaistniała sytuacja jest aktem sabotażu. - To nie jest zwykłe zaniedbanie, to zaplanowana próba wyrządzenia krzywdy innym ludziom - powiedział Butara. Wyraził nadzieję, że policja znajdzie sprawców, także w sprawie z 19 sierpnia, gdy wczesnym rankiem w miejscowości Novo Mesto pociąg pasażerski uderzył w podkłady kolejowe celowo ułożone na torach. - Jesteśmy oburzeni tego typu zachowaniem, które jest zamierzonym działaniem mającym na celu wyrządzenie szkód materialnych i narażenie bezpieczeństwa naszych pracowników i pasażerów - oświadczył Butara.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szef NATO o dywersji na kolei w Polsce: jesteśmy w kontakcie

Szef NATO o dywersji na kolei w Polsce: jesteśmy w kontakcie

Co się wydarzyło na kolei? To wiemy do tej pory

Co się wydarzyło na kolei? To wiemy do tej pory

Polska

Seria incydentów na kolei

To już kolejny w ostatnich tygodniach przypadek, gdy nieznani sprawcy niszczą infrastrukturę kolejową lub umieszczają na torach różne przedmioty. Do tej pory doprowadziło to do kilku poważnych wypadków.

W połowie października pociąg pasażerski wykoleił się na stacji Vintgar z powodu celowego uszkodzenia zwrotnicy. Wcześniej na stacji Bled Jezero pracownicy zapobiegli wykolejeniu się pociągu, gdy uszkodzona została zwrotnica, a w pobliżu Rakovnika ktoś ułożył na torach głaz. Potencjalnie najgroźniejszy przypadek miał miejsce 29 września, kiedy to również na stacji Bled Jezero odkryto celowe uszkodzenie sygnalizatora. Jedynie szybka reakcja pracowników zapobiegła zderzeniu dwóch pociągów pasażerskich.

W związku z tymi zdarzeniami zarówno władze kolei, jak i służby apelują do obywateli, by w razie wykrycia podejrzanego zachowania w pobliżu linii kolejowej natychmiast poinformowali o tym policję.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/tr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: brunocoelho/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
SłoweniaKolej
Czytaj także:
Incydent na torach kolejowych
Co się wydarzyło na kolei? To wiemy do tej pory
Polska
Podejrzani o wywoływawnie fałszywych alarmów
Ewakuowano przez nich 12 tysięcy osób. Siedmiu podejrzanym grożą wysokie kary
Poznań
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Jest śledztwo w sprawie "aktów dywersji o charakterze terrorystycznym" na kolei
Polska
"Społem" w Pruszkowie w rejestrze zabytków
"Jeden z najnowocześniejszych sklepów" został zabytkiem
WARSZAWA
46-latek zatrzymany przez policję
Zwłoki 47-latki w mieszkaniu. Jej partner trafił do aresztu
Opole
Taksówkarz jechał po pijaku
Kupił piwo, wsiadł do taksówki i ruszył w trasę. Miał 2,6 promila
Wrocław
Port morski w Izmaile
Rosyjski atak na turecki tankowiec
Pomnik Bridget Jones w Londynie
W Londynie stanął pomnik Bridget Jones. Komentarz Renée Zellweger
Martyna Nowosielska-Krassowska
Autostrada
Drakońskie kary dla kierowców. Resort wyjaśnia
BIZNES
pogoda zima snieg shutterstock_2573084101_1
-10 stopni nocami i przelotny śnieg w całym kraju
METEO
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
"Sytuacja jest krytyczna" na północy Włoch
METEO
Kobieta zmarła po cesarskim cięciu (zdjęcie ilustracyjne)
41-latka zmarła po cesarskim cięciu. Ruch prokuratury
Katowice
Wilmer Geovanny Chavarria Barre, znany jako "Pipo", aresztowany w Hiszpanii
Jest odpowiedzialny za śmierć co najmniej 400 osób. Został aresztowany
Porozumienie ws. projektu wydłużenia trasy tramwajowej w Wilanowie
Przedłużą linię tramwajową w Wilanowie. Umowa podpisana
WARSZAWA
imageTitle
Historyczny tytuł Selby'ego na własnej ziemi
EUROSPORT
Ks. Tadeusz Rydzyk
Ojciec Rydzyk wezwany do prokuratury. Ma zeznawać w urodziny Radia Maryja
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_2282682289_1
Cios w producentów elektroniki. "Fatalna wiadomość"
BIZNES
imageTitle
Nagła śmierć mistrzyni. Miała tylko 28 lat
EUROSPORT
Opady marznące, oblodzenie
Zimowe ostrzeżenia IMGW w 13 województwach
METEO
Brytyjczycy próbowali przemycić do Polski ponad 200 kilogramów narkotyków
200 kilogramów marihuany w walizkach. Trzy osoby z wyrokami
Kraków
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika, 17 listopada
"Ukraiński sabotaż" na kolei? Kampania dezinformacji
Michał Istel, Zuzanna Karczewska
Zderzenie pięciu aut na Malczewskiego
Zderzenie pięciu aut, jeden z kierowców w szpitalu
WARSZAWA
imageTitle
Sinner wygrał ATP Finals, ale końcowy ranking należy do Alcaraza
EUROSPORT
Stefan Krajewski
Minister Krajewski: chcemy, by TSUE zajął się tą skargą
BIZNES
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Ciało mężczyzny przy budynku, zarzuty dla dwóch osób
WARSZAWA
Kolizja podczas ucieczki przed policją
Zepchnął z drogi inny samochód, by uciec przed policją. Nagranie
Kielce
imageTitle
Puchar Świata w skokach. Terminarz sezonu 2025/2026
Najnowsze
Donald Tusk, Tomasz Siemoniak, Marek Boroń przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa w okolicy miejscowości Mika
"Nadzwyczajne posiedzenie". Zapowiedź premiera
Polska
Olivia Dean
Orange Warsaw Festival 2026 odsłonił pierwsze karty
Kultura i styl
Nigeryjscy policjanci
Wtargnęli do szkoły, uprowadzili 25 uczennic

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica