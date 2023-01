Polski narciarz porwany przez lawinę w słowackich Tatrach. Jest nagranie z wypadku

W godzinach porannych do Górskiego Pogotowia Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie o pomoc z Tatr Niskich. Zeszła lawina, która porwała 36-letniego narciarza narodowości polskiej. Narciarzowi udało się uruchomić swój plecak lawinowy, po upadku został częściowo przysypany. Drugi narciarz, który jechał za nim, bezpiecznie dojechał do niego i rozpoczął udzielanie pomocy do czasu przybycia ratowników górskich. Następnie zeszła druga lawina, która wciągnęła kolejnego narciarza i zatrzymała się w pobliżu pierwszego częściowo zakopanego mężczyzny. Na szczęście drugiemu narciarzowi nic się nie stało. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ratownicy HZS udzielili narciarzowi pomocy medycznej. Został spakowany i przygotowany do transportu, a następnie ewakuowany drogą powietrzną do szpitala z podejrzeniem urazu głowy, łopatki i miednicy.