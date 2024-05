Słowacki polityk twierdzi, że jego rodzina otrzymała groźby śmierci. "To nie może dłużej trwać"

Lider słowackiej partii opozycyjnej Postępowa Słowacja Michal Szimeczka, który nazwał zamach na premiera Roberta Ficę "atakiem na demokrację", powiedział, że on, jego żona i dziecko otrzymali groźby śmierci - przekazał Reuters. To nie jedyny taki przypadek, co świadczy o skrajnych podziałach politycznych w słowackim społeczeństwie, które stały się tłem do zamachu na premiera - oceniła agencja.