Prezydent Słowacji rozwiązała rząd, chce wcześniejszych wyborów parlamentarnych

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova nakazała przygotowanie przedterminowych wyborów po upadku rządu premiera Eduarda Hegera, który w czwartek przegrał głosowanie w parlamencie w sprawie wotum nieufności. Czaputova chce, by wybory odbyły się w pierwszym kwartale 2023 roku.

Zuzana Czaputova, która w piątek formalnie rozwiązała rząd Eduarda Hegera, zwróciła się do niego i do słowackich polityków, by podjęli kroki, mające na celu przygotowanie przedterminowych wyborów. Aby je rozpisać potrzebna jest zgoda dwóch trzecich deputowanych. Zgodnie z kalendarzem wyborczym następne wybory na Słowacji miały się odbyć w lutym 2024 roku.