Zarzuty za grożenie śmiercią w internecie

Policjanci z elitarnej Krajowej Agencji Kryminalnej (NAKA) na Słowacji postawili zarzut gróźb karalnych osobie zatrzymanej za wysyłanie wiadomości z pogróżkami do ministra spraw wewnętrznych i dwóch posłów. Grozi jej kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do trzech lat.

Jeśli zatrzymanemu, który usłyszał zarzuty, zostanie udowodniona wina, grozi mu kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do trzech lat. Policja oświadczyła, że posty nawołujące do nienawiści i posty popierające działalność przestępczą będą nadal pieczołowicie badane. Zajmują się nimi wyspecjalizowane wydziały operacyjne policji i w zależności od ich charakteru są one przekazywane do wydziałów policji, które następnie prowadzą postępowanie.