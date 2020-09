Dziennikarz i jego narzeczona zginęli. Sąd wydał wyrok

Słowacki sąd wydał wyrok w sprawie oskarżonych o zabójstwo dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i Martiny Kusznirovej. Śmierć 27 latka wstrząsnęła Słowacją i doprowadziła do zmiany na tamtejszej scenie politycznej. Z zarzutów zamordowania z premedytacją dziennikarza oczyszczono biznesmena Mariana Kocznera i jego znajomą Alenę Zsuzsovą, a na 25 lat więzienia skazano Tomasza Szabo, który pomagał w morderstwie. W trakcie odczytywania wyroku z sali rozpraw wyszli bliscy zamordowanych.

Jan Kuciak i jego narzeczona Martina Kusznirova zginęli w lutym 2018 roku w miejscowości Velka Macza, w kraju (województwie) trnawskim na południowym zachodzie Słowacji. Zbrodnia wywołała w kraju falę demonstracji i doprowadziła do kryzysu politycznego, w wyniku którego upadł rząd premiera Roberta Fico. Na stanowisku premiera zastąpił go należący do tego samego ugrupowania SMER–Socjaldemokracja (SMER-SD) Peter Pellegrini, którego formacja przegrała wybory parlamentarne w lutym 2020 roku.