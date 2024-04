Do wypadku doszło w Spiskim Podgrodziu

Do wypadku doszło w Spiskim Podgrodziu Polícia SR/Prešovský kraj

Na miejsce tragedii przyjechał minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj Esztok. - W tym miejscu zgasło życie trzech młodych osób, życie trzech dziewczyn, które były w drodze na spotkanie młodzieży katolickiej - powiedział. Uczestnikami wydarzenia były osoby w wieku od 14 do 18 lat.

Do wypadku doszło w sobotę, w dniu, w którym Słowacy głosowali w drugiej turze wyborów prezydenckich. Kończąca swoją kadencję prezydent Zuzana Czaputova powiedziała, że myślami jest przy wszystkich dotkniętych tym nieszczęściem. Premier Robert Fico napisał na Facebooku, że tragedia ta jest kolejnym dowodem na to, do jak wielkiej tragedii może doprowadzić ludzkie zaniedbanie.