Największe poparcie dla dwóch kandydatów

Peter Pellegrini, polityczny wychowanek prokremlowskiego premiera Roberta Fico twierdzi, że nie jest za Rosją, a jedynie za pokojem w sąsiedniej Ukrainie i przeciwko wojskowej pomocy dla Kijowa. - Ja i moi koledzy będziemy mówić o pokoju, niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy nie. Żaden rozsądny polityk nie powinien się wstydzić, że próbuje głosić hasła pokojowe - twierdzi Pellegrini.

"Rząd Węgier odgrywa rolę sekretarki rosyjskich władz". Premier Słowacji chciał to wykorzystać w kampanii

"Rząd Węgier odgrywa rolę sekretarki rosyjskich władz". Premier Słowacji chciał to wykorzystać w kampanii Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Wybory prezydenckie w Słowacji

Z tego punktu widzenia najciekawsze będzie to, jak w sobotnim głosowaniu wypadnie były minister sprawiedliwości i były szef słowackiego Sądu Najwyższego Sztefan Harabin. Twierdzi on, że Rosja nie jest agresorem wobec Ukrainy, chce neutralności Słowacji i wstrzymania pomocy finansowej dla Kijowa. Jeszcze przed sobotnią turą wyborów, w której może uzyskać ponad 10 proc. głosów, zdobył poparcie dwóch kandydatów, którzy zrezygnowali z udziału w wyborach. Są to: przewodniczący najmniejszej formacji w koalicji rządzącej Słowackiej Partii Narodowej SNS Andrej Danko i szef pozaparlamentarnego Słowackiego Ruchu Odrodzenia Robert Szvec. Poparcie dla nich oscylowało poniżej jednego procenta.