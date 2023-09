Socjaldemokracja liderem sondaży przed sobotnimi wyborami parlamentarnymi na Słowacji

Najważniejsi politycy przekonywali rodaków do udziału w wyborach, które odbędą się w sobotę. Prezydent Czaputova powiedziała, że nie należy poszukiwać doskonałych polityków, ponieważ tacy nie istnieją. Jej zdaniem, wyborcy powinni poszukiwać swoich kandydatów wśród polityków, z którymi w największym stopniu się zgadzają. Jej zdaniem, wybory polegają także na tym, aby nie ulegać strachowi, który jest - zdaniem prezydent - przez wielu wywoływany.

Czaputova zdeklarowała, że wybory zdecydują, czy Słowacja będzie krajem peryferyjnym, czy też będzie należeć do szanowanych partnerów.

Socjaldemokracja liderem sondaży

Debata telewizyjna liderów czołowych partii

Podczas ostatniej telewizyjnej debaty Pellegrini otwarcie zadeklarował, że ideowo bliżej mu do Smer-u niż do PS. Fico atakował PS i jego lidera. Między innymi stwierdził, że konkurent zawdzięcza swoją pozycję mediom i organizacjom pozarządowym, także wspieranym przez ambasadę USA. Szimeczka odparł, że to lepsza sytuacja, niż lista kandydatów złożona z oligarchów.