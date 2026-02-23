Logo strona główna
Świat

Wstrzymali dostawy energii do Ukrainy. "Polska zrobi wszystko, żeby pomóc"

pap_20260219_55P
Stan wyjątkowy na Słowacji. Konflikt dyplomatyczny z Kijowem wisi na włosku
Źródło: TVN
Premier Słowacji Robert Fico poinformował, że wstrzymał dostawy energii elektrycznej do Ukrainy. - Od dzisiaj obowiązuje zasada, że jeśli strona ukraińska zwróci się do Słowacji z prośbą o pomoc w stabilizacji sieci energetycznej, nie otrzyma takiej pomocy - ogłosił. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w imieniu Polski zadeklarował wsparcie dla Ukrainy.

Premier Słowacji zapowiedział, że wstrzymywanie dostaw energii elektrycznej do Ukrainy zostanie zniesione, gdy Kijów wznowi dostawy rosyjskiej ropy na Słowację.

- To pierwszy wzajemny krok, do którego podjęcia rząd słowacki jest uprawniony bez naruszania jakichkolwiek międzynarodowych zasad i zobowiązań - powiedział Fico. - Jeśli strona ukraińska będzie nadal szkodzić interesom Słowacji w zakresie dostaw surowców strategicznych, rząd słowacki ponownie rozważy swoje dotychczasowe konstruktywne stanowisko w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i przygotuje dalsze środki - zapowiedział premier Słowacji.

Premier Słowacji Robert Fico
Premier Słowacji Robert Fico
Źródło: PAP/EPA/DOMINIKA KORTVELYESIOVA

"Słowacja jest suwerennym krajem i nie da się szantażować"

- Wstrzymanie przepływu ropy jest czysto polityczną decyzją, mającą na celu szantażowanie Słowacji w kwestii międzynarodowego stanowiska wobec wojny na Ukrainie - stwierdził.

Słowacki polityk powiedział, że przed podjęciem decyzji, chciał rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i dowiedzieć się od niego, czy i kiedy zostaną wznowione dostawy ropy przez rurociąg Przyjaźń. - Otrzymaliśmy informację, że prezydent Ukrainy jest gotowy do rozmowy dopiero po 25 lutego tego roku - powiedział Fico.

Stwierdził też, że słowacki ambasador w Kijowie nie otrzymał pozwolenia na wizytację uszkodzonej części rurociągu Przyjaźń, która według źródeł słowackiego wywiadu ma być sprawna. Powtórzył, że ukraiński prezydent zachowuje się wrogo wobec Słowacji.

- Słowacja jest suwerennym krajem i nie da się szantażować. Rozumiemy trudną sytuację Ukrainy. Nie uprawnia to jednak prezydenta Ukrainy do tak niepoważnych i wrogich ataków na Słowację, które zadają jej straty finansowe i powodują poważne trudności logistyczne - powiedział Fico.

Fico takie rozwiązanie zapowiadał już w niedzielę, przekonując, że Słowacja ma prawo do takiej reakcji po niewznowieniu przez Kijów dostaw rosyjskiej ropy naftowej na Słowację przez rurociąg Przyjaźń.

 - Jeśli prezydent Ukrainy sugeruje nam, że powinniśmy kupować gaz i ropę gdzie indziej niż w Rosji, mimo że jest to trudniejsze i droższe, a my tracimy duże pieniądze, mamy prawo odpowiedzieć - mówił wówczas.

Czarzasty: Polska zrobi wszystko, żeby pomóc Ukrainie

Na decyzję słowackiego premiera zareagował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który przebywa z wizytą w Kijowie. Powiedział dziennikarzom, że o sprawie dowiedział się po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

- Chcę powiedzieć po konsultacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, że Polska zrobi wszystko, aby w ramach swoich możliwości, kiedy pojawią się możliwości energetyczne, pomóc Ukrainie. Tak, żeby nie osłabić oczywiście możliwości energetycznych Polski, ale (zrobimy - red.) wszystko to, co będziemy mogli zrobić w tej sytuacji, którą zaprezentował premier Fico dziś, żeby Ukrainie w tej sprawie pomóc - powiedział.

Czarzasty zwrócił uwagę, że szef rządu Słowacji ogłosił swoją decyzję w przeddzień czwartej rocznicy pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Przypomniał, że Polacy wielokrotnie w tym czasie pomagali Ukraińcom - m.in. przyjmując uchodźców, organizując zbiórki i przekazując agregaty prądotwórcze.

Zaatakowali Rosjanie, Fico wini Zełenskiego

Fico zarzuca Zełenskiemu celowe wstrzymanie dostaw rosyjskiej ropy poprzez rurociąg Przyjaźń, co ma mieć związek z wyborami na Węgrzech. Rurociąg w pobliżu stacji kompresorowej w Brodach na Ukrainie został zniszczony podczas rosyjskiego nalotu pod koniec stycznia. Premier, powołując się na źródła wywiadowcze, utrzymuje, że mógłby podjąć już normalną pracę.

"Przyjaźń" dzieli europejskie kraje. O co chodzi w sporze o paliwo
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Przyjaźń" dzieli europejskie kraje. O co chodzi w sporze o paliwo

BIZNES

Jedyna znajdująca się na terytorium Słowacji rafineria ropy - Slovnaft, której właścicielem jest węgierski MOL, nie otrzymuje surowca od końca stycznia tego roku. Pracuje dzięki uwolnieniu przez rząd rezerw strategicznych. Rząd ogłosił stan wyjątkowy w sektorze naftowym.

W wyniku rosyjskich ataków rakietowo-dronowych Kijów zmaga się z brakiem prądu, ciepła w mieszkaniach i wody. Szczególnie cierpią mieszkańcy dzielnic na lewym brzegu rzeki Dniepr, w których domach energii elektrycznej nie ma już od ponad miesiąca.

Kijów bez prądu
Kijów bez prądu
Źródło: MAXYM MARUSENKO/PAP/EPA

Trochę lepsza sytuacja panuje na prawym brzegu Dniepru - tam prąd bywa częściej i kaloryfery są bardzo słabo, lecz jednak podgrzewane. W domach brakuje jednak ciepłej wody.

OGLĄDAJ: Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"
pc

Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Kuba Koprzywa /akw, lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: UKRINFORM/PAP

Słowacja Ukraina Robert Fico Rosja Ropa naftowa Energia elektryczna Wołodymyr Zełenski
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
13-letnia dziewczynka odnaleziona
Kraków
Zawodnik z Botswany zdyskwalifikowany
Kosztowny gest przed metą. Sędziowie nie mieli litości
EUROSPORT

