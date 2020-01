Mówił, że "całuje ją wszędzie". Szef parlamentu przyznał się do kontaktów z oskarżoną w sprawie zabójstwa Kuciaka

Media: Zsuzsova była "przynętą" Kocznera

- Około 2013 roku dostałem na komórkę fotografię pewnej pięknej kobiety. To naturalne, że kobiety mi się podobają, a w tym czasie byłem przed rozprawą rozwodową. Mówmy szczerze, kogo by taka fotografia nie ucieszyła? – tak opowiadał Danko o początkach znajomości z Zsuzsovą. Dodał, że kobieta od czasu do czasu kontaktowała się z nim i zaczął z nią prowadzić "niezobowiązujące rozmowy". W jednej z nich miał powiedzieć, że "całuje ją wszędzie i ostatecznie będzie jego". Umawiali się na spotkanie, ale nie doszło ono do skutku.