Chcą przyjąć wspólne oświadczenie

Dwie partie nie potwierdziły udziału w spotkaniu

- Nie ma wątpliwości, że nasze społeczeństwo potrzebuje pojednania i wzajemnego szacunku. Droga do tego nie wiedzie przez fałszywą poprawność polityczną - powiedział w Kaliniak. Dodał, że nie można iść naprzód, dopóki nie dojdzie do rozliczenia wypowiedzi niektórych polityków i dziennikarzy, którzy określali Ficę mianem przestępcy, dyktatora lub zła, które musi zostać powstrzymane.

Najsilniejszy sprzeciw wobec planowanego spotkania zgłosił lider najmniejszej partii koalicyjnej, Słowackiej Partii Narodowej (SNS), Andrej Danko. - A co ja mam wspólnego z Czaputovą? - stwierdził, odpowiadając na pytanie, jak zareaguje na zaproszenie głowy państwa. Powiedział, że jedyną osobą, która może mu powiedzieć, aby poszedł we wtorek do Pałacu Prezydenckiego, jest Fico. - Jeśli Robert Fico powie, że powinniśmy współpracować, to stanę obok Smeru - podkreślił lider SNS.