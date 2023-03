Minister obrony Słowacji: rozważamy przekazanie Ukrainie 10 myśliwców MiG-29

Dotychczas Słowacja przekazała Ukrainie uzbrojenie o wartości około 168 milionów euro. W głównej mierze jest to broń ciężka z czasów komunistycznej Czechosłowacji. Wysłany na Ukrainę sprzęt obejmuje systemy obrony przeciwlotniczej S-300, helikoptery, amunicję do wyrzutni wieloprowadnicowych Grad, a także pojazdy opancerzone.

- Nigdy już nie będziemy używać MiG-ów - powiedział minister Nad'. - Nie mają one dla nas żadnej realnej wartości. (...) A to, żeby Ukraina mogła obronić się przed rosyjską agresją, leży w naszym narodowym interesie - dodał.

Wsparcie Ukrainy. Zełenski prosi o samoloty

Prezydent Zuzana Czaputova poprosiła rząd, by wstrzymał się z wysyłaniem samolotów do przedterminowych wyborów we wrześniu, które opozycja ma duże szanse wygrać. Jej lider, były premier Robert Fico, który sprzeciwia się wsparciu militarnemu dla Ukrainy i sankcjom Unii Europejskiej wobec Rosji, powiedział, że rząd nie ma mandatu do dostarczania odrzutowców Ukrainie.