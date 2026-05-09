Świat Fico u Putina. Mówi o sobie, że jest "czarną owcą" Oprac. Adam Styczek |

- To narody byłego Związku Radzieckiego, a w szczególności dzisiejszej Federacji Rosyjskiej, zapłaciły najwyższą cenę w walce z faszyzmem i podczas II wojny światowej - powiedział premier Słowacji Robert Fico w pobliżu murów Kremla.

Stwierdził też, że chce złożyć hołd żołnierzom Armii Czerwonej, którzy polegli podczas wyzwalania Słowacji. Później złożył kwiaty na grobie Nieznanego Żołnierza w Moskwie.

Fico podkreślił, że uważa się za polityka, dla którego ważniejszy jest dialog niż mocne słowa. - Zależy mi na normalnych, przyjacielskich i standardowych stosunkach między Federacją Rosyjską a Republiką Słowacką - powiedział.

Dodał, że jest "czarną owcą" w Unii Europejskiej. - Jestem przeciwnikiem jedynego obowiązującego poglądu. Uważam, że takie podejście jest bardzo niewłaściwe. Często wyrażam opinie, które nie odpowiadają temu jedynemu słusznemu poglądowi politycznemu, który powinniśmy reprezentować - wyjaśnił.

Fico: rozsądniej jest toczyć tę walkę przy stole negocjacyjnym

Jak zaznaczył słowacki premier, wielu europejskich polityków interesowało się jego podróżą do Moskwy. Według wiceministra spraw zagranicznych Słowacji Rastislava Chovanca, Fico może mieć przesłanie od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, z którym rozmawiał na początku tygodnia w Erywaniu.

- Kluczowym słowem jest dialog. Musimy rozmawiać i spotykać się. Jestem absolutnym zwolennikiem wszelkich form rozejmu - powiedział Fico, odpowiadając na pytanie, jakie jest główne przesłanie, które chce przekazać Putinowi.

- Uważam, że sto razy rozsądniej jest toczyć tę walkę przy stole negocjacyjnym. Chcę wyrazić przekonanie, że zbliżamy się do końca tej rosyjsko-ukraińskiej historii - dodał.

Okrężna trasa do Moskwy

Słowacki samolot dotarł do Moskwy w piątek okrężną trasą. Leciał przez Czechy, Niemcy oraz kraje skandynawskie. Kraje bałtyckie zamknęły przed nim swoją przestrzeń powietrzną.

Podobnie było przed rokiem, gdy Fico jako jedyny przedstawiciel Unii Europejskiej uczestniczył w obchodach 80. rocznicy zwycięstwa ZSRR i koalicji antyhitlerowskiej w II wojnie światowej.

