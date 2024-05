Echa zamachu na Roberta Ficę. "Polityka słowacka jest przepełniona złymi emocjami"

- To jest zawsze to pytanie: kto miałby w tym interes? - zastanawiał się w "Faktach po Faktach" były sekretarz stanu w MON Janusz Zemke, odnosząc się do ataku na premiera Słowacji Roberta Ficę. Prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego Jerzy Marek Nowakowski zwracał uwagę, że "polityka słowacka jest przepełniona złymi emocjami".

Do zamachu doszło, gdy Fico wyszedł do mieszkańców miasta

Zemke: to jest zawsze to pytanie: kto miałby w tym interes?

- Teraz jest sprawa druga, związana z rosyjskim śladem. Póki co żadnych dowodów nie ma, więc byłbym tutaj dosyć ostrożny, natomiast wydaje mi się, że będzie warto bacznie obserwować w najbliższym czasie, jak to rozgrywać będą poszczególne siły, w tym także i Rosjanie - ocenił.

Jak podkreślał, "do zamachu doszło i teraz są różne próby interpretacji i wykorzystania tego". - I być może zobaczymy ze strony Rosji, powiązanych z nimi różnych mediów, publicystów i tak dalej, jak zaczną głosić tezę: 'dlatego, że Fico był bliższy Rosji (...), proszę bardzo, co się z nim stało'. A jeżeli z nim się coś stało, to kto miałby w tym interes? Bo to jest zawsze to pytanie: kto na końcu ma interes? - dodał Zemke.